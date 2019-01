Essen (ots) - Ach, NRW: Bei der möglichen Einführung eines Streckenradars ist die Landesregierung merkwürdig zögerlich. Warum nur? Schließlich ist der Datenschutz bei der gebietsweisen Tempo-Kontrolle wesentlich verbessert worden. Die Datenschutz-Sorgen hatte man in Deutschland ohnehin exklusiv, die EU-Nachbarn waren da nicht so zimperlich. Immerhin, es geht Leib um Leiben! Raser-Strecken gibt es genug - etwa die schnurgerade und an Ausfahrten arme A 31. Der Streckenradar könnte ganze Abschnitte dieser Risikostrecken befrieden. Also: machen! Wenn Niedersachsen die Nr.1 beim Streckenradar ist, sollte NRW jetzt die N. 2 sein.



