Stuttgart (ots) - Am Wochenende wollten Nordrhein-Westfalens Sicherheitsbehörden und ihr Innenminister Herbert Reul (CDU) der organisierten Clan-Kriminalität nun "Nadelstiche" versetzen. Alleine diese Wortwahl ist verräterisch: Nadelstiche lösen kein Problem. Sie taugen allenfalls dazu, die Kreise der Clans zu stören, lästig zu sein. Viel zu lange haben Politiker wie Sicherheitsexperten weggeschaut, wenn Clanchefs vor allem in Berlin, in Bremen und im Westen der Republik Parallelgesellschaften aufgebaut haben. Zu lange ist auf dem Rücken der Polizei gespart worden.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de