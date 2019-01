Berlin (ots) - Die CDU hat Anfang 2019 eine Riesenchance. Sie hat ihr Führungspersonal runderneuert. Annegret Kramp-Karrenbauer, Paul Ziemiak, Ralph Brinkhaus - Teamspieler, politisch erfahren, kampagnenerpobt. Alles gut also? Nun, seit Jahresbeginn haben vor allem die Ambitionen von Friedrich Merz in der öffentlichen Diskussion der Partei eine Rolle gespielt. Sollte Merz nach seiner Bewerbung Minister werden? Gibt es einen Automatismus zur Kanzlerkandidatur? Und wenn ja, für wen gilt dieser? Soll Merz in einem Gremium, einer Kommission oder einem Beraterkreis sitzen? Ziemlich absurdes Theater. Die CDU sollte ihre Lehren aus 2018 gezogen haben. Doch die Zeit drängt. Der nächste Wahltag ist schon im Mai. Wird er zum Debakel, hat die neue Führung ein Problem. Und die Personaldiskussionen werden zurückkommen - auf allen Ebenen.



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de