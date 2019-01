Düsseldorf (ots) - Die Plakat-Kampagne der rechtsextremen "Identitären Bewegung" gegen die linksliberale "Tageszeitung", die Berliner SPD-Zentrale und das ARD-Hauptstadtstudio erinnert an spontane Aktionen von undogmatischen Linken. Offenbar wollen sich die jungen Leute mit braunem Gedankengut durch einen angeblich begrenzten Regelverstoß bekannter machen und sich damit gleichzeitig für breitere Bevölkerungsschichten mit stramm rechter Gesinnung empfehlen. Doch bei den Angriffen der "Identitären" handelt es sich um aggressive Gewaltakte. Sie nehmen keine Rücksicht auf Personen oder fremdes Eigentum, um angeblich auf linke Gewalt aufmerksam zu machen. So verbreiten sie Hass und rufen indirekt zu Rache auf. Ihre niedrige Gesinnung zeigen sie, indem sie ohne Belege den ungeheuerlichen Vorwurf verbreiten, die demokratischen Parteien wollten die deutsche Bevölkerung gegen Migranten austauschen. Man muss die "Identitären" bekämpfen - mit Aufklärung gegen ihre braunen Verschwörungstheorien und mit der Polizei gegen ihre Rechtsverstöße.



