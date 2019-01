Freiburg (ots) - Zuletzt warb May ausgerechnet mit dem Argument für ihren Deal, die Alternative sei womöglich "gar kein Brexit". Im Ringen um eine Vielleicht-Doch-Noch-Mehrheit verriet May den europäischen Einigungsgedanken ein weiteres Mal, nachdem sie vor Jahren als EU-Befürworterin um der Macht willen ins Brexit-Lager gewechselt war. Großbritannien, aber auch die Europäische Union insgesamt müssen sich derweil auf ein Ende mit Schrecken einstellen. http://mehr.bz/khs12s



