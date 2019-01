Neues Büro ab Ende 2018 betriebsbereit

Anfänglicher Fokus auf gewerbliche Vermietung, weitere Dienstleistungen folgen

Cushman Wakefield (NYSE: CWK) setzt mit der Eröffnung eines neuen Büros in Düsseldorf, seines sechsten Standorts in Deutschland neben Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main, München und Leipzig, seine Expansion in Deutschland fort.

"Düsseldorf ist eine wirtschaftlich dynamische Stadt und wir sehen hier viel Potenzial", so Yvo Postleb, Geschäftsführer von Cushman Wakefield Deutschland. "Unsere Expansionsstrategie für Deutschland zielt auf nachhaltiges Wachstum durch die Eröffnung neuer Standorte zur Deckung der Marktnachfrage", erklärt er und fügt hinzu, dass das neue Büro in Düsseldorf "es uns erlauben wird, unseren Kunden in der Region Rhein/Ruhr noch bessere Consulting-Dienstleistungen und noch bessere Lösungen anbieten können."

Ursprünglich als Agentur für gewerbliche Bürovermietung konzipiert, plant Cushman Wakefield die kontinuierliche Einführung von neuen Dienstleistungen seines Portfolios an seinem neuen Standort in der Schadowstr. 56, Düsseldorf, um es zu einem Full-Service-Standort zu machen.

Die anfängliche Bürovermietungsagentur wurde von erfahrenen Managern wie Luisa Rotthaus und Martin Höfler eingerichtet, wobei Luisa Rotthaus als Managing Partner für gewerbliche Vermietungen zuständig war. Sowohl Rotthaus als auch Höfler kommen von JLL, wo sie erfolgreiche neue Standorte einrichteten.

Luisa Rotthaus verfügt über mehr als 11 Jahre Erfahrung und ein weit reichendes Kontaktnetzwerk in ganz Deutschland. Ihre Karriere bei JLL begann sie 2007 in Düsseldorf, sie arbeitete fünf Jahre für Savills, bevor sie als stellvertretende Leiterin Office Leasing zu JLL Rhein-Ruhr zurückkehrte und ist für das Unternehmen seit 2016 unterschriftsberechtigt; sie verfügt über einen Abschluss in Immobilienmanagement und Finanzen an der International Real Estate Business School der Universität Regensburg (IRE|BS).

Martin Höfler ist seit 2016 und kürzlich als Principal Consultant Office Leasing bei JLL Rhein-Ruhr tätig und verfügt über umfassende praktische Erfahrungen auf dem Bürovermietungsmarkt in Düsseldorf und dem benachbarten Ruhrgebiet. Höfler, der über einen Abschluss in Immobilienmanagement bei EBS verfügt, errichtete das Rhein-Ruhr-Büro von JLL und leitete dort ebenfalls die Marktforschung; er begann seine Karriere 2011 bei Savills Düsseldorf, wo er als Bürovermietungsconsultant arbeitete.

Zusätzlich werden sich Marie Plaßmeier und Marvin Mirbach, beide ebenfalls von JLL, dem gewerblichen Vermietungsteam des Düsseldorfer Büros anschließen.

