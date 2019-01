BELLEVUE, Wash., Jan. 15, 2019hat heute die öffentliche Verfügbarkeit seiner Identity-as-a-Service-Plattformbekanntgegeben. Kunden können jetzt die Kosten für ein Auth0 Enterprise-Abonnement ihrer Rechnung von Amazon Web Services (AWS) hinzufügen und erhalten schnellen und flexiblen Zugriff auf das cloudbasierte Identitätsmanagement.

Auth0 ist außerdem Advanced Technology Partner im AWS Partner Network, das ermöglicht, dass es auf AWS gehostet oder in AWS integriert wird. APN Advanced Technology Partner haben ihr Engagement für AWS unter Beweis gestellt und bieten ihren Kunden einen einzigartigen Mehrwert. Auth0 wird auch die zahlreichen Vorteile und das Framework von APN für Wachstum im Rahmen des AWS Marketplace nutzen, darunter technische Schulungsmöglichkeiten, Unternehmenswachstum und Vertriebs- sowie Marketingaktivitäten.



Dank der Verfügbarkeit von Auth0 auf AWS Marketplace ist es für Entwickler, die eine erweiterbare Identitätslösung für neue Anwendungen benötigen, noch einfacher zugänglich. Auth0 ist schnell zu implementieren und für Kunden von AWS einfach zu erwerben, so dass Entwickler neue Anwendungen problemlos fertigstellen können. Ein Enterprise-Abonnement für die hochgradig skalierbare Identitätsplattform von Auth0 umfasst: Benutzerdefinierte Domains, unbegrenzte Social Identity-Anbieter, unbegrenzte Enterprise Identity-Anbieter, HIPAA/BAA-Konformität, Single Sign-On und viele andere Funktionen.

"Die Zusammenarbeit mit AWS bietet uns eine großartige Gelegenheit, die globale Reichweite unserer universellen Identitätsplattform weiter auszubauen", sagte Eric Snyder, Senior Director of Partners bei Auth0. "Unternehmen können sich auf Innovationen konzentrieren und eine schnellere Wertschöpfung erzielen, indem sie ihr Identitätsmanagement für alle Zielgruppen, egal ob für Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter oder sogar Maschinen, an Auth0 auslagern."



Weitere Informationen zum Enterprise-Abonnement von Auth0 erhalten Sie unter: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07MMWS4HN .



Über Auth0

Auth0, ein globaler Marktführer im Bereich Identity-as-a-Service (IDaaS), bietet tausenden Unternehmenskunden eine universelle Identitätsplattform für ihre Web-, Mobil-, IoT- und internen Anwendungen. Die erweiterbare Plattform des Unternehmens authentifiziert und sichert nahtlos mehr als 1,5 Milliarden Anmeldevorgänge pro Monat. Nicht zuletzt deshalb ist sie bei Entwicklern beliebt und Unternehmen weltweit vertrauen auf sie. Vom US-Unternehmenssitz in Bellevue, Washington, und zusätzlichen Büros in Buenos Aires, London, Tokio und Sydney aus werden Kunden aus mehr als 70 Ländern unterstützt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://auth0.com oder folgen Sie @auth0 auf Twitter .

