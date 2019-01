Am Frankfurter Flughafen hat das Sicherheitspersonal nach Verdi-Angaben am frühen Dienstagmorgen mit seinem angekündigten Warnstreik begonnen. Der Arbeitskampf soll von 2.00 Uhr bis 20.00 Uhr dauern. Wie viele Mitarbeiter sich im Laufe des Tages voraussichtlich an den Arbeitsniederlegungen in Frankfurt beteiligen sollten, konnte ein Verdi-Sprecher in der Nacht zunächst nicht sagen. Am größten deutschen Flughafen sind etwa 5000 Beschäftigte für die Kontrolle von Passagieren und Fracht zuständig.

Auch an sieben weiteren deutschen Flughäfen sollte es am Dienstag Warnstreiks geben. In Frankfurt wurden schon vor dem Warnstreik Hunderte Flüge gestrichen, der Flughafenbetreiber Fraport hatte Passagiere zum Umplanen geraten.

Die Gewerkschaften Verdi und DBB wollen mit dem Arbeitskampf Druck in der laufenden Tarifrunde machen. Sie verlangen Lohnsteigerungen für die Branche mit bundesweit 23 000 Beschäftigten und eine einheitliche Bezahlung im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen./ben/DP/zb

