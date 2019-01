"Südwest Presse" zu aktueller Wetterlage:

"Ist das nun die Antithese zur Klimaerwärmung - oder gar dessen Bestätigung? (...) So unvermeidlich die Debatte, so sinnlos ist sie. Wer etwas über Klimawandel erfahren will, sollte mit Förstern reden, mit Biologen und Alpinisten. Dort wird er erfahren, wie sich die Wälder verändern, Zugvögel ihren Jahresrhythmus ändern, Gletscher schwinden. Diese längerfristigen, allmählichen Faktoren sind weit weniger spektakulär. Doch sie zeigen: Der Klimawandel ist, Wetter hin oder her, längst da und spürbar, auch bei uns. Die sinnvollere Debatte ist: Wie können wir ihn bremsen?"/zz/DP/he

