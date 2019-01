"Volksstimme" zu Trump-Drohungen gegen die Türkei:

"Mit der Verkündung des Rückzugs der US-Truppen aus Syrien entzog Präsident Trump dem wackligen Sicherheitsfundament eine entscheidende Stütze. Der schnöde Verrat an den kurdischen Verbündeten war für die Türkei ein Gottesgeschenk: Die Kurden wurden ihr quasi auf dem Silbertablett serviert. Wie bei fast jedem Thema, das Trump anfasst, kommt eine Dauerschleife in Gang: Der Präsident versucht wiederaufzubauen, was er zerstört hat. Allerdings wird es - auch das ist ein bekanntes Schema - erneut ein Missgriff. Wie kann man einem Nato-Verbündeten mit wirtschaftlicher Vernichtung drohen, wenn dieser nicht spurt? Wenn Trump so die Peitsche gegenüber Partnern schwingt, hat er bald keine mehr. Immerhin: Eine Sicherheitszone soll türkische Armee und Kurden-Milizen auseinanderhalten. Die würde wohl maximal solange halten, bis die Amerikaner weg sind. Dann werden die Türken marschieren."/zz/DP/he

AXC0030 2019-01-15/05:36