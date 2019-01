Praktisch und sinnlich zugleich, den Charakter des Produktes aufgreifend und zudem den Markenkern des Unternehmens transportierend - so sollte die Verpackung eigentlich immer sein. Doch in diesem Fall ist die Lösung besonders gut gelungen. Eine Verpackung wie ein Statement für Klarheit, Transparenz und Wertigkeit: Die aufwändig produzierte und überzogene Box für die Aligner, hochwertige Zahnkorrekturschienen von For You First, trifft Ansprüche und Erwartungen des Herstellers und seiner Kunden auf den Punkt.

Ästhetische Hülle für dezente Aligner

Für den Kunden bedeuten die maßgeschneiderten, nahezu unsichtbaren Zahnschienen von For You First nach und nach ein positiveres Erscheinungsbild. Zaubern sie ihm doch im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Lächeln ins Gesicht. Denn die Aligner ermöglichen die wenig zeitintensive und diskrete Form der Zahnkorrektur. Konstruiert auf Basis eines 3-D-Scans, werden die transparenten Zahnschienen mittels moderner Technologien aus BPA-freiem Kunststoff gefertigt.Jeder Karton enthält einen ganzen Satz dieser Zahnspangen, die die Zahnstellung stufenweise korrigieren. Die Anzahl der Korrekturschienen hängt dabei von der Komplexität der Maßnahme ab ...

