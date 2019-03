L&T Technology Services (NSE: LTTS), ein weltweit führendes, rein ingenieurtechnisches Serviceunternehmen, wurde von der Beratungs- und Forschungsfirma Everest Group als "Führend" anerkannt und unter den besten ingenieurtechnischen Dienstleistern für Medizinprodukte aufgeführt.

Die Peak Matrix Service-Bewertung für Medizintechnik 2019 der Everest Group positioniert die besten 12 Dienstleister in den Kategorien Führend, Hauptkonkurrenten und Anwärter auf Grundlage verschiedener Parameter wie Marktakzeptanz, Portfoliomix, Wertbeitrag, Lieferfähigkeit, Innovation und Investitionen. Laut Everest Group haben Differenzierungsmerkmale wie starke Expertise im Bereich Medizinprodukte, ausgewogene Fähigkeiten bei Elementen der Wertschöpfungskette, Servicefunktionen und Gerätekategorien sowie Kundenanerkennung für flexible und konstante Ausgabequalität dazu geführt, dass LTTS in der Studie als führend positioniert wurde.

Samir Bagga, Marketingleiter bei L&T Technology Services, sagte: "Medizinprodukte sind ein wichtiger Bereich, in dem technologische Fortschritte zu einer hochwertigen Patientenversorgung beitragen. Unsere Kunden benötigen erstklassige Dienstleistungen, um hohe Präzision und Zuverlässigkeit sowie Einhaltung internationaler Normen und Standards zu gewährleisten. Wir engagieren uns, unsere Kunden bei ihren Anforderungen an Produktmodernisierung und -innovation durch unsere ausgezeichneten Dienstleistungen zu unterstützen. Die Anerkennung der Everest Group unterstreicht unser Engagement, bevorzugte Partner für unsere Kunden bei der Umstellung von produkt- auf patientenzentrierten Lösungen zu sein."

"Da Medizinproduktunternehmen intensiv daran arbeiten, sich ändernde Vorschriften einzuhalten, die Produktkosten zu senken und digitale Technologien einzuführen, können Dienstleister differenzierte Wertangebote basierend auf ihrer technischen Expertise und spezifischen Investitionen in Produktinnovation, Compliance, Qualitätssteuerung und am Menschen orientiertem Design präsentieren", so Akshat Vaid, Vizepräsident der Everest Group. "Starkes Domänenwissen, ein ausgewogenes Portfolio über alle Gerätekategorien hinweg und gezielte Investitionen in Laborinfrastruktur und -anlagen haben dazu beigetragen, dass L&T Technology Services in der kürzlich veröffentlichten PEAK Matrix Service-Bewertung für Medizintechnik der Everest Group als Marktführer ausgezeichnet hat."

Medizinprodukte sind die am schnellsten wachsende Branche für L&T Technology Services und das Unternehmen zählt derzeit 7 der 10 führenden OEMs für Medizinprodukte zu seinen Kunden. Der Everest-Bericht zitiert zwei Erfolgsgeschichten in der Medizintechnik, die die einzigartigen Fähigkeiten von LTTS in diesem Bereich hervorheben.

LTTS unterstützte einen führenden Hersteller von medizinischen Geräten bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit seiner Siebanlagen und korrigierte 15 kritische Probleme, die Effizienz gesenkt und Servicekosten erhöht hatten. Für einen weiteren Kunden entwickelte LTTS das weltweit erste Aufblasgerät für Angioplastie, das für einen Atmosphärendruck von 40 geeignet ist. In diesem Fall hat das Unternehmen dazu beigetragen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den Verkauf des Geräts zu steigern.

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 51 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 14.700 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 27 globale Verkaufsbüros und 48 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2018).

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

