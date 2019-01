Toronto (ots/PRNewswire) -



Spin Master Corp. (TSX:TOY) (http://www.spinmaster.com) und Alpha Group Co., Ltd. in Guangzhou in der Provinz Guangdong in der Volksrepublik China geben bekannt, dass ihre Streitigkeiten in Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten über transformierbare Spielzeuge gütlich beigelegt wurden. Ein Bestandteil der Vergleichsbedingungen ist die Zustimmung der Alpha Group, die in den drei Fällen identifizierten Screechers Wild!-Produkte nach dem 31. Januar 2019 nicht mehr in den drei Ländern zu verkaufen, in denen die Streitigkeiten beigelegt wurden.



"Wir sind sehr stolz auf die innovative Technologie, auf der die Bakugan-Produkte basieren", so Chris Harrs, General Counsel, Spin Master Corp. "Spin Master hat eine Vorgeschichte und einen Ruf für die Durchsetzung unseres geistigen Eigentums, und wir werden unsere Rechte weiterhin mit Nachdruck schützen, falls erforderlich."



Spin Master hat weltweit Patente angemeldet und erhalten, um den Transformationsmechanismus für seine preisgekrönten und erfolgreichen Bakugan®-Spielzeuge zu schützen. Spin Master legt großen Wert auf den Schutz seiner innovativen Transformationstechnologie in wichtigen Gebieten der Welt. Spin Master hat in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko Klagen gegen Mattel eingereicht. Spin Master unterstellt, dass das Mecard-Produkt von Mattel die Bakugan-Technologie verletzt.



Spin Master (TSX:TOY; http://www.spinmaster.com) ist ein führendes globales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt, lizenziert und vermarktet. Am bekanntesten ist Spin Master für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit 2000 wurde Spin Master 103-mal für den TIA Toy of the Year Award (TOTY) nominiert und hat diesen Preis in verschiedenen Produktkategorien 28-mal gewonnen, darunter 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres. Bislang hat Spin Master acht TV-Serien inklusive der erfolgreichen Serie Bakugan Battle Brawlers (2007) und die aktuell in über 160 Ländern und Regionen ausgestrahlte Erfolgsserie PAW Patrol produziert. Spin Master beschäftigt weltweit über 1.700 Mitarbeiter in seinen 28 Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland, der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, Holland, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.



