The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1916073254 EMERSON EL. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1934739209 LLOYDS BANK 19/22 MTN FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1936252748 CEB 19/22 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1936308391 ARCELORMITT. 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936784831 SANTANDER CB 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936793311 NED.WATERSCH 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936805776 CAIXABANK SA 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936850137 CCCI 19/23 MTN BD01 BON EUR N

CA FIRA XFRA CA31831N2086 FIRESWIRL TECHNOLOGIES EQ00 EQU EUR N

CA GPE XFRA CA38149Q1046 GOLDPLAY EXPLORATION EQ00 EQU EUR N

CA ERWE XFRA DE000A1X3WX6 ERWE IMMOB. AG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA ETLN XFRA DE000A2PADM1 L+G EU.EX. UK EQ. EOA DZ EQ00 EQU EUR Y

CA ETLQ XFRA DE000A2PADP4 L+G GLOBAL EQUITY DLA DZ EQ00 EQU EUR Y

CA ETLR XFRA DE000A2PADQ2 L+G-JAPAN EQUITY DLA DZ EQ00 EQU EUR Y

CA ETLS XFRA DE000A2PADR0 L+G US EQUITY DLA DZ EQ00 EQU EUR Y

CA ETLK XFRA DE000A2PANR9 L+G-AP.EX JN EQ DLA DZ EQ00 EQU EUR Y

CA 3B5 XFRA NL0012768675 IGEA PHARMA N.V. EQ00 EQU EUR Y

CA 37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM EQ00 EQU EUR N