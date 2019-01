FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.200 EUR

EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.023 EUR

EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.211 EUR

EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.543 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.375 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.167 EUR

EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.056 EUR

EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.122 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.170 EUR

EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.137 EUR

EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.164 EUR

EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.072 EUR

EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.260 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.056 EUR

XFRA DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %

XFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %

FGUT XFRA DE0005561682 VERI ETF-ALLOC.EM.MARK.R 0.090 EUR

OXN5 XFRA DE0008492356 NORIS-FONDS 1.430 EUR

FGUR XFRA DE0005561666 VERI ETF-ALL.DEFENSIVE R 0.080 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.068 EUR

WXIN XFRA DE000A1JUU46 CHOM CAP.ACT.R.EU.UI AK R 1.650 EUR