FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.462 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.323 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.828 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.192 EUR

CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.087 EUR

TCX XFRA ES0132945017 TUBACEX INH. EO 0,45 0.023 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.314 EUR

AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.105 EUR

C9LC XFRA LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. 2.000 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.083 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

S1VA XFRA ZAE000259479 PEPKOR LTD. 0.017 EUR