Die bisher in London notierte Immobilienfirma Summit Germany will 2019 auch in Deutschland an die Börse gehen. Die Tochter Summit Luxco, in der das gesamte deutsche Immobiliengeschäft des Unternehmens gebündelt ist, plant den Schritt. Summit soll künftig im streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Börse notiert sein.



Summit Germany ist 2014 an der Londoner AIM auf das Parkett gegangen und kommt aktuell auf einen Börsenwert von gut einer halben Milliarde Euro. Mehr als 25 % an dem Unternehmen sollten offenbar bei der Transaktion, die wie ein Börsengang (Re-IPO) organisiert wird, auf den Markt geworfen werden. Summit will sich diversifizieren und künftig auch verstärkt außerhalb Deutschlands investieren - sowohl in Kontinentaleuropa als auch in anderen Märkten. London bleibt man allerdings mit dem eigenen Listing auch weiterhin treu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info