Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 15. Januar 2019

Partners Group meldet EUR 73 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 31. Dezember 2018

Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13 Mrd. im Jahr 2018

Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 19 Mrd. im Jahr 2018

Kundennachfrage in Höhe von EUR 13-16 Mrd. für das Jahr 2019 erwartet

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt im Jahr 2018 von seiner internationalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13.3 Mrd. über sämtliche Anlageklassen hinweg. Die Kapitalzusagen für Investitionsprogramme und Mandate liessen das gesamte verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2018 auf EUR 72.8 Mrd. ansteigen (31. Dezember 2017: EUR 61.9 Mrd.), was einem Wachstum von 18% entspricht.

Das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2018 teilt sich wie folgt auf: EUR 36 Mrd. Private Equity (49%), EUR 15 Mrd. Private Debt (21%), EUR 12 Mrd. Private Real Estate (17%) sowie EUR 9 Mrd. Private Infrastructure (13%).

Entwicklung des verwaltetenVermögens im Jahr 2018

Im Jahr 2018 vertraute eine breite Kundenbasis aus unterschiedlichsten Regionen der Partners Group Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13.3 Mrd. an (erwartete Bandbreite: EUR 11-14 Mrd.). Diese verteilten sich gleichermassen auf Investitionsprogramme und Mandate und erstreckten sich über alle Anlageklassen der Privatmärkte hinweg.

Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen beliefen sich im Jahr 2018 gesamthaft auf EUR -4.8 Mrd. (erwartete Bandbreite: EUR -4.5 bis -5.5 Mrd.). Die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro um 5% in dieser Periode wirkte sich positiv auf das verwaltete Vermögen in Euro aus, da 36% des gesamten verwalteten Vermögens von Partners Group in US-Dollar denominiert ist. Insgesamt betrugen die Fremdwährungseffekte EUR +1.1 Mrd., während die Wertsteigerung und Investitionsentwicklung bestimmter Anlageprogramme einen positiven Beitrag in Höhe von EUR +1.3 Mrd. leisteten. Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen entsprechend um netto EUR 10.9 Mrd. an.

USD 19 Mrd. in attraktive und defensive Anlagen investiert

Im Jahr 2018 investierte Partners Group für ihre Kunden insgesamt USD 19.3 Mrd. in allen Anlageklassen der Privatmärkte. Ein Teil davon stammt von Ausschüttungen permanenter Anlageprogramme, welche reinvestiert wurden. Dabei verfolgte die Firma weiterhin einen sehr disziplinierten und konsequenten Investitionsansatz und führte ihren selektiven Auswahlprozess trotz der stetig wachsenden Konkurrenz und der überwiegend hohen Bewertungen fort.

Es wurden über 2'800 potenzielle Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen analysiert und 78 hiervon umgesetzt. Dies entspricht einer Ablehnungsrate von 97%. USD 11.5 Mrd. (60% des Gesamtinvestitionsvolumens) entfielen auf Direkttransaktionen, wovon USD 6.3 Mrd. in Form von Eigenkapital direkt in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie USD 5.2 Mrd. in Form von Unternehmenskrediten investiert wurden. Neben den Direktanlagen wurden insgesamt USD 7.7 Mrd. (40% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte Portfolioanlagen investiert. Diese umfassen Investitionen in global diversifizierte Privatmarktportfolios im Sekundärmarkt und Kapitalzusagen an ausgewählte Privatmarktmanager.

David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Das zunehmend schwieriger werdende makroökonomische Umfeld verlangt ein hohes Mass an Disziplin bei der Selektion von Anlagen. Wir konzentrieren uns in dieser späten Phase des Konjunkturzyklus auf Unternehmen und Vermögenswerte, die sich in unterschiedlichen wirtschaftlichen Szenarien bewähren können und basieren unsere Investitionsentscheidungen auf der konservativen Annahme sinkender Marktbewertungen. Dennoch sind wir überzeugt, dass wir durch unsere unternehmerische Führung dieser Anlagen, zu welcher eine starke Governance und das Einbringen von Wertschöpfungskompetenzen gehören, weiterhin substanzielle Überrenditen für unsere Kunden erzielen werden."

Erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2019

Für das Gesamtjahr 2019 erwartet Partners Group Kapitalzusagen von EUR 13-16 Mrd. sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -6.5 bis -7.5 Mrd. Die höheren erwarteten Tail-Down-Effekte im Jahr 2019 sind auf grössere Investitionsprogramme zurückzuführen, die das Ende ihrer Laufzeit erreichen werden.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir freuen uns über die solide Kundennachfrage im Jahr 2018 und beobachten weiterhin einen strukturellen Trend steigender Allokationen zu den Privatmärkten. Für das Jahr 2019 erwarten wir eine verstärke Nachfrage nach Kernprogrammen in sämtlichen unserer Anlageklassen. Darüber hinaus werden wir für unsere Mandatskunden weiterhin massgeschneiderte Portfolios anbieten und deren angestrebte Privatmarktallokation im Einklang mit einem zunehmend längerfristigen Anlagehorizont steuern."

Heutige Telefonkonferenz

Das Management von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahldaten werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen gerne zur Verfügung gestellt. Das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2018 wird am 19. März 2019 veröffentlicht.

Wichtige Termine 2019

19. März 2019 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2018 15. Mai 2019 Generalversammlung für Aktionäre und Aktionärinnen 16. Juli 2019 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni 2019 10. September 2019 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2019

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 73 Mrd. (USD 83 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'200 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Phone: +41 41 784 66 60

Email: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Phone: +44 207 575 2571

Email: jenny.blinch@partnersgroup.com

www.partnersgroup.com (http://www.partnersgroup.com)