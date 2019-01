Medienmitteilung

Personelle Veränderungen bei SHL Deutschland

Tel Aviv / Zürich, 15. Januar 2019 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass sich Herr Martin Lehner nach fast fünf Jahren als Geschäftsführer von SHL Deutschland entschieden hat, zurückzutreten und andere Interessen zu verfolgen. Herr Lehner wird dem Beratungsaussschuss von SHL Deutschland beitreten und somit weiterhin das Unternehmen unterstützen.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Herr Lehner in seiner derzeitigen Position während der Kündigungsfrist von neun Monaten tätig sein, soweit dies erforderlich ist.

Yoav Rubinstein, CEO von SHL, sagte: "Martin führte in den letzten fünf Jahren erfolgreich die deutschen Aktivitäten von SHL. Ich danke ihm herzlich für seine Führung und seinen Beitrag während dieser Zeit und freue mich, dass er sich weiterhin für SHL einsetzen wird."

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, shl@irfcom.ch

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com (http://www.shl-telemedicine.com).

