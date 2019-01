Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1475 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1467 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit am Devisenmarkt auf das britische Pfund. Am Abend wird das britische Parlament über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union abstimmen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Vereinbarung eine Mehrheit bekommt. Die Folgen einer Ablehnung gelten unter Fachleuten als höchst ungewiss und reichen von einer weiteren Abstimmung bis hin zu einem erneuten Referendum über den Brexit./bgf/jha/

