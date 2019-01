Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 630 dänische Kronen belassen. Der Windkraftanlagenbauer sei am Markt am besten positioniert, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geographisch breite Aufstellung und die Größenvorteile sorgten für wichtige Wettbewerbsvorteile./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2019-01-14/22:45

ISIN: DK0010268606