Rotkreuz (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100050872 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872 -



Die Porsche Schweiz AG mit Sitz in Rotkreuz lieferte im

vergangenen Jahr 3'350 Fahrzeuge aus. Dabei überzeugte der

Sportwagenhersteller die Schweizer Kunden mit einer attraktiven und

zukunftsweisenden Modellpalette, in der die Kunden vor allem

topmotorisierte Modelle nachfragten.



Der Macan war mit 1'068 Auslieferungen das beliebteste

Porsche-Modell bei Schweizer Kunden und auch im vergangenen Jahr die

erfolgreichste Modellreihe. Seit seiner Markteinführung 2014 wurden

insgesamt 7'035 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben. Von der

Sportwagen-Ikone 911 lieferte Porsche Schweiz 962 Fahrzeuge aus.

Besonders beliebt waren die GT- und Turbo-Modelle mit einem Anteil

von 53 Prozent. Vom Cayenne wurden insgesamt 675 Fahrzeuge

ausgeliefert, 459 Kunden entschieden sich für einen Panamera. 59

Prozent der ausgelieferten Panamera wurden als Plug-in-Hybrid

bestellt. Von den Mittelmotorsportwagen 718 Boxster und 718 Cayman

lieferte Porsche Schweiz 186 Fahrzeuge aus, wobei sich die meisten

Kunden für eine der GTS-Varianten entschieden.



Michael Glinski, Geschäftsführer der Porsche Schweiz AG, sagt:

"Die Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP ging an Porsche in der

Schweiz nicht spurlos vorüber und wir mussten einen leichten Rückgang

der Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Mit dem neuen

Macan und der neuen Generation der Sportwagen-Ikone 911 bieten wir

unseren Kunden ein sehr attraktives Angebot und blicken positiv auf

2019. Ich freue mich vor allem auch auf den Verkaufsstart des ersten

reinelektrischen Porsche Taycan in der zweiten Jahreshälfte und bin

mir sicher, dass er die Schweizer Kunden begeistern wird."



Originaltext: Porsche Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100050872

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100050872.rss2



Kontakt:

Porsche Schweiz AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Christiane Lesmeister

Telefon: +41 (0)41 487-91-16

E-Mail: christiane.lesmeister@porsche.ch