Die jüngsten Konjunktur- und Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone machen eine erste Zinserhöhung der EZB noch 2019 immer unwahrscheinlicher. Die deutschen Sparer müssen sich deshalb mit mindestens einem weiteren Jahr mit Nullzinsen anfreunden.Manche Experten, auch aus der Bundesregierung, hatten bisher die Schwächesignale der europäischen Konjunktur als vorübergehend bezeichnet. Das hört sich allerdings zunehmend stärker als Pfeifen im dunklen Wald an. Denn die neuesten Wirtschaftsdaten signalisieren ein deutlich niedrigeres Wachstum als noch im Herbst vorigen Jahres vorausgesagt worden war. So brach die Industrieproduktion der Eurozone im November 2018 um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr ein - so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. Und die Einkaufsmanagerindizes ...

