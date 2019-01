DIC Asset AG: Kaiserpassage nach Umbau wieder 'Mitten im Leben' - Offizielle Eröffnung im Februar 2019 DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien DIC Asset AG: Kaiserpassage nach Umbau wieder 'Mitten im Leben' - Offizielle Eröffnung im Februar 2019 15.01.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIC Asset AG: Kaiserpassage nach Umbau wieder "Mitten im Leben" - Offizielle Eröffnung im Februar 2019 Frankfurt am Main, 15.01.2019. Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, berichtet, dass die Kaiserpassage im Frankfurter Bahnhofsviertel Mitte Februar wiedereröffnet wird. Unter dem Motto "Mitten im Leben" wurde sie während einer zweijährigen Um- und Neubauphase sowohl technisch als auch funktional modernisiert und umgebaut. Unter Berücksichtigung des besonderen Charakters des Viertels rund um die Kaiserstraße ist nun ein Ort entstanden, der mit einem breiten Angebot in einem attraktiv gestalteten Ambiente Bewohner und Besucher des Bahnhofsviertels anspricht. Es ist der DIC Asset AG gelungen, die Vielfalt des Quartiers in der Kaiserpassage abzubilden. Ein Teil der bereits bisher ansässigen Läden wie zwei Textiler, ein Schneider, Lebensmittelläden, eine Galerie und ein Reisebüro wurden ergänzt um einen Nahversorger, das bestehende Hotel erweitert sowie moderne, bezahlbare Kurzzeitappartments eingerichtet. Mit dieser Kombination wurde ein Platz geschaffen, der sich sowohl für die Bewohner des Viertels, als auch für Besucher von Frankfurt, unabhängig davon, ob sie das Viertel als Ausgangspunkt für eine kurze Städtetour wählen oder aber über einen längeren Zeitraum hier beruflich oder privat verweilen, hervorragend anbietet. Hierfür hat die DIC Asset AG insgesamt mehr als 20 Mio. Euro investiert und konnte mit den vorherigen und neuen Mietern langfristige Verträge abschließen. Aktuell ist das Gebäude vollvermietet. "Ich freue mich, dass der Neu- und Umbau der Kaiserpassage nun nahezu abgeschlossen ist und die offizielle Eröffnung am 13. Februar stattfindet. Uns als Eigentümerin war es wichtig, diese zentrale Passage attraktiv und einladend zu gestalten. Wir wollen das Bahnhofsviertel damit aufwerten und dabei den speziellen Charakter dieses Quartiers erhalten", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. Weitere Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de. Kontakt: Nina Wittkopf Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Fon +49 69 9454858-1462 Mobile +49 151 2990-5223 [1]ir@dic-asset.de 1. mailto:ir@dic-asset.de Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 181 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,1 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,9 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,6 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (Stand: 30.09.2018) 15.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1462 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648 WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 765977 15.01.2019 ISIN DE000A1X3XX4 DE000A1TNJ22 DE000A12T648 AXC0082 2019-01-15/08:30