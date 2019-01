Unter dem Eindruck der deutlich gestiegenen Kurse in Asien deutet sich ein freundlicher Handelsauftakt in Frankfurt an. Investoren werden heute allerdings abwägen, inwiefern sie bereit sind ins Risiko zu gehen, nachdem am Abend das zweite Brexit-Votum in Großbritannien ansteht. Ein Ergebnis der Abstimmung (sofern sie nicht verschoben wird) wird wohl erst in der Nacht zum Mittwoch vorliegen. Alle weiteren Entwicklungen sehen Sie im Video.

