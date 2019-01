Seit dem Börsenstart im Jahr 2015 befand sich die Aktie des italienischen Automobilherstellers Ferrari fast immer im Rallyemodus. Bis zum Hoch, welches sich Mitte des vorigen Jahres bei 149.85 USD bildete, konnte die Aktie über 150 Prozent an Wert zulegen. Der Einbruch der Börse an der Wall Street hinterließ jedoch auch hier seine Spuren und so befindet sich die Aktie schon seit geraumer Zeit in einem klaren Abwärtstrend.

Den vollständigen Artikel lesen ...