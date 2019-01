Der Halbleiter-Spezialist Dialog Semiconductor liefert Schlagzeilen am laufenden Band. Die jüngste galt den vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal bzw. das zurückliegende Gesamtjahr. Und obwohl sich das Unternehmen am Ende ziemlich strecken musste, hat man den Markt zufrieden stellen können.

Was allerdings kurz nach der Bekanntgabe der vorläufigen Umsatzzahlen nicht ganz selbstverständlich war. Denn zuerst reagierte die Börse mit deutlicheren Abschlägen, die sich allerdings dann doch zügig auflösten und in ein solides Plus wechselten. Wie sahen die Zahlen nun im Detail aus?

Für das vierte Quartal meldete Dialog Semiconductor einen Umsatz von 431 Millionen Dollar. Damit erreichte man den unteren Rand der bisherigen Prognosespanne, die zwischen 430 bis 470 Millionen Dollar lag. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 7 % auf rund 1,44 Milliarden Dollar. Damit blieb man leicht unter der Zielgröße von 1,46 Milliarden Dollar, was allerdings kaum jemand wirklich störte.

Letztlich war doch die Erleichterung zu spüren, dass die aktuelle Schwäche des bisherigen Haupt-Auftraggebers Apple keine allzu tiefen Spuren hinterlassen hat. Nach bisherigen Schätzungen dürfte Apple für rund drei Viertel aller Umsätze im vergangenen Jahr gestanden haben. Doch zuletzt hatte der US-Konzern bekanntlich seine eigene Umsatzprognose absenken müssen, weil das Weihnachtsquartal insbesondere wegen ...

