Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Stabilus von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im schwierigen Automobilbereich dürfte der Koblenzer Zulieferer die Papiere der Konkurrenz dank seines grundsoliden Geschäftsmodells abhängen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte sein Bewertungsmodell an die Übernahmen von General Aerospace und Clevers an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 07:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 08:00 / MEZ

ISIN LU1066226637

AXC0086 2019-01-15/08:36