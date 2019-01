Die Deutsche Bank hat Lufthansa von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 24,70 auf 24,90 Euro angehoben. Nach neun Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs dürfte sich der konjunkturelle Zyklus in einer Spätphase befinden, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum Transportsektor. Daher sei bei Fluggesellschaften eine neutrale Einschätzung geboten./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 03:00 / GMT

ISIN DE0008232125

AXC0087 2019-01-15/08:37