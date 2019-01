FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherer Swiss Re beziffert die Schadensbelastung durch Naturkatastrophen im vierten Quartal 2018 auf etwa 1 Milliarde US-Dollar. Hinzu kommen laut Mitteilung des Konzerns Schadensansprüche durch von Menschen verursachte Großschäden in einer Größenordnung von rund 0,3 Milliarden Dollar.

Für das abgelaufene Gesamtjahr rechnet Swiss Re mit Belastungen aus Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Großschäden von 2,9 Milliarden Dollar. Für die gesamte Branche schätzt das Unternehmen die weltweiten Versicherungsschäden auf 81 Milliarden Dollar.

"Das letzte Quartal 2018 war stark durch Naturkatastrophen belastet", so Edouard Schmid, Group Chief Underwriting Officer von Swiss Re. In den USA war der Hurrikan Michael der stärkste Sturm, der Florida seit dem Hurrikan Andrew 1992 heimgesucht hat, in Kalifornien verursachten die Waldbrände große Schäden, da sie sich auch auf städtische Gebiete ausbreiteten.

January 15, 2019

