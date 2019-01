Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 164,42 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg leicht auf 0,23 Prozent.

Marktteilnehmer begründeten die leichten Kursverluste von sicheren Anlagen mit der etwas besseren Börsenstimmung in Asien. Dies habe die allgemeine Risikoneigung angehoben und Anleger aus als sicher geltenden Anlagen wie Bundesanleihen gelockt.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf Großbritannien. Am Abend wird das britische Parlament über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union abstimmen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Vereinbarung eine Mehrheit bekommt.

Die Folgen einer Ablehnung gelten unter Fachleuten als höchst ungewiss. Sie reichen von einer weiteren Abstimmung bis hin zu einem erneuten Referendum über den Brexit./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0088 2019-01-15/08:39