Es geht weiter mit der massiven Erholungsbewegung bei den Cannabis-Aktien. Auch Aurora Cannabis gehört zum Wochenauftakt wieder zu den großen Gewinnern. Am Montag ging das Papier mit einem Plus von 6,3 Prozent auf 9,00 Kanadischen Dollar in Toronto aus dem Handel. Damit ist der Aktie auch der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen und damit wieder ein erstes Kaufsignal. Profitiert hat das Unternehmen neben der allgemein freundlichen Stimmung am Cannabis-Markt unter anderem von einem interessanten Deal, den Aurora unter Dach und Fach bringen konnte. Aurora wird Whistler Medical Marijuana für 175 Millionen Kanadische Dollar in Aktien übernehmen und sich damit einen der ersten Produzenten von medizinischem Cannabis sichern, dessen Produkte als "organic" zertifiziert wurden. Whistler verfügt über Marktzugänge in Australien und den Cayman Inseln. Das in Whistler, British Columbia, ansässige Unternehmen hat eine der bekanntesten Cannabis-Marken Kanadas entwickelt, die auf hochwertigen Bio-zertifizierten Pflanzen basiert. Aurora Cannabis erhält mit der Übernahme somit Zugang zu hochinteressanten Produkten sowie Zugang zu weiteren internationalen Märkten.

