In Frankreich hat sich der Preisauftrieb zum Ende des vergangenen Jahres abgeschwächt. Wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte, ging die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate im Dezember um 0,3 Punkte auf 1,9 Prozent zurück. Damit bestätigte die Behörde vorläufige Daten. Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit vergangenen April. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent./bgf/elm/jha/

AXC0095 2019-01-15/09:03