BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen und die Linke haben in einer neuen Umfrage als einzige Parteien gewonnen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen auf 18 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Linke gewinnt einen halben Punkt auf 10,5 Prozent hinzu. Die Union gibt nach der Umfrage einen Punkt auf 29 Prozent ab, SPD (14,5 Prozent), AfD (14,5 Prozent) und FDP (9,5 Prozent) verlieren je einen halben Punkt.

Erneut gibt es nach den Ergebnissen der Erhebung, für die vom 11. bis zum 14. Januar insgesamt 2.028 Personen befragt wurden, für keine Zweierkonstellation eine parlamentarische Mehrheit. Bündnisoptionen wären demnach eine Jamaika-Koalition (Union, Grüne und FDP) mit zusammen 56,5 Prozent, ein Kenia-Bündnis (Union, SPD, Grüne) mit zusammen 61,5 Prozent sowie eine Deutschland-Koalition (Union, SPD, FDP) oder eine Bahamas-Koalition (Union, AfD, FDP) mit jeweils zusammen 53 Prozent.

"Ohne und gegen CDU/CSU kann nicht regiert werden", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Die Union ist doppelt so stark wie SPD oder AfD. Sie hat vier Bündnisoptionen, braucht dafür aber immer zwei zusätzliche Partner."

