FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet notiert der Bund-Future am Dienstagvormittag. Die Anleger halten sich im Vorfeld der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament vornehm zurück. Mehrheitlich wird an der Börse davon ausgegangen, dass dem von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Vertrag zum EU-Austritt die Zustimmung verweigert wird. Dies sollte aktuell aber am Anleihenmarkt eingepreist sein. Alles andere wäre eine riesige Überraschung, die die Bundesanleihen deutlich unter Druck bringen sollten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.40 Uhr um 8 Ticks auf 164,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,62 Prozent und das -tief bei 164,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.924 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 132,86 Prozent.

January 15, 2019

