VALORIA baut Immobilienbestand am Standort Emden durch den Kauf von 62 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten weiter aus / Nettoanfangsrendite bei rd. 8 Prozent DGAP-News: VALORIA AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf VALORIA baut Immobilienbestand am Standort Emden durch den Kauf von 62 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten weiter aus / Nettoanfangsrendite bei rd. 8 Prozent 15.01.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VALORIA baut Immobilienbestand am Standort Emden durch den Kauf von 62 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten weiter aus / Nettoanfangsrendite bei rd. 8 Prozent Köln, 15. Januar 2019 - Die VALORIA Wohnen GmbH ("VALORIA") baut ihren Immobilienbestand zum Jahreswechsel weiter aus und stärkt dabei den Standort in Emden weiter. Das Unternehmen hat weitere 62 Wohneinheiten und zusätzlich 10 Gewerbeeinheiten erworben. Das Closing der Transaktion ist bereits erfolgt. Der neu erworbene Bestand verfügt insgesamt über eine Fläche von gut 5.500 Quadratmetern und ist zu rd. 90 Prozent vermietet. Es handelt sich um Objekte aus den 1960er Jahren mit einer soliden Bausubstanz in Rotklinkerbauweise, überwiegend in Innenstadtlagen. Bei einer aktuellen Jahresnettokaltmiete von rd. 440.000 Euro belief sich die Nettoanfangsrendite zum Zeitpunkt des Erwerbs auf ca. 8 Prozent. VALORIA ist überzeugt, in den kommenden Quartalen durch aktives Bestandsmanagement weitere Renditepotenziale heben zu können. Mit dem Zukauf setzt VALORIA den Aufbau eines renditestarken Wohnportfolios fort. Weitere Ankäufe in den Zielregionen von VALORIA, Niedersachen, Schleswig-Holstein, Bremen und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen, sind in Vorbereitung. Jörg Tantzen, Geschäftsführer von VALORIA: "2018 war für unsere Unternehmen ein starkes Jahr des Aufbaus. Wir haben unter Beweis gestellt, dass auch im aktuellen Immobilienmarktumfeld solide Objekte mit Nettoanfangsrenditen von 7 Prozent oder zuletzt sogar 8 Prozent realisierbar sind. Wir profitieren dabei in unseren Investmentregionen von einer fokussierten Ankaufsstrategie in Verbindung mit einem hervorragenden Netzwerk. Entsprechend werden wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fortsetzen." Über VALORIA VALORIA ( www.valoria-ag.de) ist ein Wohnimmobilieninvestor und -bestandshalter mit Fokus auf kleinere Portfolios an stabilen deutschen Sekundärstandorten vor allem in Niedersachen, Schleswig-Holstein, Bremen und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. Damit ist VALORIA in einer weniger wettbewerbsintensiven Region Deutschlands aussichtsreich positioniert. Initiiert von langjährig erfahrenen Immobilienspezialisten verfolgt das Unternehmen eine Value-add-Strategie, mit der zusätzliche Renditepotenziale des Wohnungsbestands gehoben werden sollen. Firmensitz von VALORIA ist Köln. Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus Tel. +49 (0) 69 90550 5-52 valoria@edicto.de Eschersheimer Landstr. 42 - 44 60322 Frankfurt a. M. 15.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 765759 15.01.2019 AXC0105 2019-01-15/09:30