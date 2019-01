Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China will mehr zur Belebung der Wirtschaft tun

Chinas Wirtschaft verliert zunehmend an Schwung. Dem will die Regierung nun verstärkt entgegenwirken. Zur Ankurbelung des Wachstums will Peking die Kreditverfügbarkeit für kleinere Unternehmen verbessern, Infrastrukturinvestitionen beschleunigen und die Steuern senken, wie Regierungsvertreter sagten. Die Zentralbank strebe für die breitere Geldmenge und die gesamte Sozialfinanzierung ein Wachstum ähnlich dem des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) an, sagte Zhu Hexin, ein stellvertretender Gouverneur der People's Bank of China.

SocGen: May steht massive Niederlage bevor

Der britischen Premierministerin Theresa May steht nach Einschätzung der Societe Generale (SocGen) am Abend eine massive Niederlage bei der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament bevor. Die Analysten verweisen auf eine Analyse der BBC, laut der die britische Regierung mit bis zu 228 Stimmen das Votum verlieren dürfte. Die SocGen geht nicht davon, dass May auch bei einer solch eklatanten Niederlage ihren Rücktritt erklären werde.

CoBa: Auf das Ausmaß der May-Niederlage kommt es an

Dass Theresa May bei der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament am Abend eine Niederlage einstecken wird, gilt an den Finanzmärkten als ausgemachte Sache. Wie die Commerzbank (Coba) anmerkt, ist aber das Ausmaß der Niederlage wichtig. Je knapper die Niederlage (etwa mit 40 Gegenstimmen), desto wahrscheinlicher sei es, dass ein nur geringfügig abgeänderter Vorschlag in einem erneuten Wahlgang doch akzeptiert werde.

Aufsichtsgremium des Baseler Ausschusses genehmigt Marktrisiko-Rahmen

Das Aufsichtsgremium des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht - die Chefs der wichtigsten Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden (GHOS) - hat den neuen Regulierungsrahmen für den Umgang von Banken mit Marktrisiken gebilligt. Die Regulierung soll bis 2022 in Kraft treten und beinhaltet einen gegenüber dem bisherigen Rahmen geringeren Anstieg der Eigenkapitalanforderungen.

Clarida betont erneut "Geduld" der Notenbank

Der Vizepräsident der US-Notenbank, Richard Clarida, hat bekräftigt, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mit Zinserhöhungen geduldig sein kann. Die US-Wirtschaft weise auf dem Weg ins Jahr 2019 weiter eine solide Dynamik auf. "Wir werden dies Sitzung für Sitzung entscheiden", sagte Clarida in einem Interview mit Fox Business Network.

Studie der San Francisco Fed sieht keine großen Lohnsprünge

Der Jobboom in den Vereinigten Staaten wird nach einer Studie der Federal Reserve Bank von San Francisco nicht bald zu einem starken Lohnwachstum führen. In einer Untersuchung versuchen die Volkswirte zu ergründen, warum ein Arbeitsmarkt, der so heiß gelaufen ist wie der in den USA, die Gehälter nicht so hoch getrieben hat, wie es eigentlich gemäß den Wirtschaftstheorien der Fall sein müsste.

Trump weist Kompromissvorschlag aus eigenen Reihen zu Etatstreit zurück

US-Präsident Donald Trump hat einen Kompromissvorschlag aus der eigenen Partei zur Beendigung der seit mehr als drei Wochen andauernden Haushaltssperre zurückgewiesen. Trump lehnte den Vorschlag des republikanischen Senators Lindsey Graham zur vorläufigen Wiedereröffnung der betroffenen Behörden für rund 30 Tage mit der Begründung ab, dass dadurch eine Einigung über den Haushalt nur noch weiter verschleppt werde.

Weißes Haus: Ivanka Trump soll nicht neue Weltbank-Chefin werden

Das Weiße Haus hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach US-Präsident Donald Trump seine Tochter Ivanka zur neuen Weltbank-Chefin machen könnte. Solche Berichte seien "falsch", sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Ivanka Trump solle aber beim "US-Nominierungsprozess" helfen, schließlich habe sie in den vergangenen beiden Jahren "eng" mit der Führung der Weltbank zusammengearbeitet.

Trump stellt Erdogan vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit in Aussicht

Nach seinen Drohungen gegen die Türkei hat US-Präsident Donald Trump Ankara nun engere wirtschaftliche Beziehungen in Aussicht gestellt. Trump schrieb nach einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Kurzbotschaftendienst Twitter, es gebe "großes Potenzial für einen bedeutsamen Ausbau" der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Darüber habe er mit Erdogan gesprochen.

US-Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko bis Ende September verlängert

Die US-Regierung hat den umstrittenen Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko bis Ende September verlängert. Außerdem wird der Aufgabenbereich der eingesetzten Soldaten ausgeweitet, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Sie sollen nun auch für "mobile Überwachung und Aufklärung" an der Grenze zuständig sein.

Grüne und Linke legen in Umfrage zu

Die Grünen und die Linke haben in einer neuen Umfrage als einzige Parteien gewonnen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen auf 18 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Linke gewinnt einen halben Punkt auf 10,5 Prozent hinzu. Die Union gibt nach der Umfrage einen Punkt auf 29 Prozent ab, SPD (14,5 Prozent), AfD (14,5 Prozent) und FDP (9,5 Prozent) verlieren je einen halben Punkt.

Indonesien Exporte Dez 14,18 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Dez Defizit 1,10 Mrd USD (PROG Defizit 1,31 Mrd USD)

Indonesien Importe Dez 15,28 Mrd USD

