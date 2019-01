München (ots) -



- Leihauto kostete in Spanien, auf Zypern und in Kroatien unter 20 Euro pro Tag - Beliebte Ziele: Spanien ist Nummer Eins, Türkei steigt auf, Marokko erstmals in Top 20



Mit einem Mietwagen erkunden Urlauber das Ziel ihrer Urlaubsreise bequem und individuell. Besonders günstig ist das in Spanien: Ein Leihauto kostete dort 2018 durchschnittlich 17,98 Euro pro Tag. Auch auf Zypern und in Kroatien wurden für einen Miettag im Schnitt weniger als 20 Euro fällig. Deutlich teurer ist ein Leihwagen in der Schweiz. CHECK24-Kunden mieteten dort für durchschnittlich rund 68 Euro pro Tag ein Fahrzeug. Vergleichsweise hohe Tagespreise zahlten Mietwagenkunden auch in den USA (Ø 44,13 Euro) und in Kanada (Ø 43,95 Euro). Eine Anmietung innerhalb Deutschlands kostete 2018 im Schnitt fast 43 Euro pro Tag.



Mietwagenbuchung: Spanien beliebtestes Ziel, Türkei deutlich gefragter als im Vorjahr



Spanien ist nicht nur das günstigste, sondern auch das beliebteste Ziel für die Ferien mit dem Mietwagen - für kein anderes Land wurden 2018 mehr Leihautos gebucht. Urlauber mieteten Autos am häufigsten auf Mallorca, in Málaga und auf Teneriffa. Im Länderranking landet Deutschland auf Platz zwei vor Italien und Portugal. Die Türkei ist nicht nur als Pauschalreiseziel wieder im Kommen, auch bei den Mietwagenbuchungen hat das Land im Vergleich zum Vorjahr einige Plätze gutgemacht. Marokko erreicht 2018 zum ersten Mal die Top 20 der am häufigsten gebuchten Länder und verdrängt Schweden aus der Liste.



Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreie Stornierung bis 24 Monate vor Abholung



Verbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben, erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet. *Datengrundlage: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 in Jahr 2018



