Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Gea Group von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 18 Euro gesenkt. Nach diversen Enttäuschungen in den vergangenen zwei Jahren dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hat zunehmend Zweifel, dass der Anlagenbauer seine Ziele für 2020 erreichen kann./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006602006

AXC0106 2019-01-15/09:37