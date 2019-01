Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-15 / 09:15 Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA ist als Partner der P3 Group GmbH auf der amerikanischen Messe AutoMobili-D, die vom 14.01-16.01.19 in Detroit stattfindet, vertreten. NorCom präsentiert das Big Data Analyse-Werkzeug DaSense auf dem gemeinsamen Stand im "Autonomous Driving"-Bereich der Messe. Die von NorCom entwickelte DaSense-Technologie analysiert und managt komplexe, heterogene, semi-strukturierte und hoch proprietäre Daten, mit Spezialisierung auf die Herausforderungen in der Automobilbranche. Die Software wird dort vornehmlich im Bereich der Forschung & Entwicklung eingesetzt. Das Anwendungsgebiet von DaSense erstreckt sich über die gesamte heutige und künftige Produktpalette eines Automobilherstellers: Bearbeitung, Management und Analyse von Daten kann für klassische Autos, Elektroautos bis hin zu autonomen Fahrzeugen über DaSense ausgeführt werden. "Derzeit sind wir mit DaSense nur im deutschen Markt vertreten. Um die DaSense-Technologie weltweit vermarkten zu können, setzen wir auf Kooperationen mit verschiedenen Partnern. Die Einladung der P3 Group auf die AutoMobili-D ist eine sehr gute Gelegenheit für uns, DaSense einem breit gefächerten, internationalen Publikum vorzustellen," erklärt Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer bei NorCom. "Die Messe ist eine Plattform für die Innovationstreiber der Branche -denn über den Erfolg eines Autos wird künftig mehr und mehr die Software entscheiden. Wir sind gespannt auf das internationale Feedback zu unserem Produkt DaSense und wollen wichtige Impulse für dessen Weiterentwicklung mitnehmen." Dem internationalen Publikum will NorCom unter anderem die Möglichkeit des dezentralen, ortsunabhängigen Arbeitens, die DaSense bietet, präsentieren. Diese herausragende Funktion steht unter dem Motto "Move the algorithm, not the data!". Wo bisher Festplatten mit riesigen Datenmengen physisch von Ort zu Ort verschickt werden mussten, ermöglicht DaSense ein unkompliziertes Arbeiten mit weltweit verteilten Daten - unabhängig vom Standort und ohne Zeitverlust. Mit DaSense werden die Abfragen zu den Daten geschickt. Die gefundenen Ergebnisse kommen wiederum zum Nutzer zurück. Damit gibt es keine Grenzen mehr für Datengröße und -formate, Örtlichkeit und Zahl der Nutzer. Es ist dabei irrelevant, ob die Daten auf festen Servern oder in der Cloud lagern. Der Kontakt zwischen NorCom und der P3 Group entstand im Rahmen von gemeinsamen Projekten. Die P3 Group ist eine unabhängige Unternehmensberatung mit Sitz in Aachen. Für die Unternehmen der Gruppe arbeiten etwa 3.000 Mitarbeiter, die einen Umsatz von rund 340 Mio. Euro erzielen. Zu den Kunden zählen hauptsächlich Unternehmen aus den Branchen Automotive, Energie, Luftfahrt, Public Sector und Telekommunikation. Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 2019-01-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 766097 2019-01-15

