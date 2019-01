euromicron AG: euromicron-Tochter telent und Colt verlängern Partnerschaft um weitere fünf Jahre DGAP-News: euromicron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge euromicron AG: euromicron-Tochter telent und Colt verlängern Partnerschaft um weitere fünf Jahre 15.01.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Verlängerung des Field Service Agreement bis 2023 Frankfurt am Main / Backnang, 15.01.2019 - Die telent GmbH - ein Unternehmen der euromicron Gruppe - und Colt Technology Services haben ihre Partnerschaft mit einem neuen Field Service Agreement (FSA) um fünf Jahre verlängert. Der Vertrag deckt Installations- und Wartungsarbeiten im Bereich Backbone, Zugangsnetz und Customer Premises Equipment (CPE) ab. Colt und telent arbeiten seit 2007 als Partner zusammen und haben ein umfangreiches Service Level Agreement (SLA) vereinbart. Um die darin formulierten Ziele zu erreichen und Aufträge schnell und kompetent zu bearbeiten, hat telent Service Points in Büros von Colt eingerichtet. Dank einer fortschrittlichen B2B-Workflow-Plattform verwalten Colt und telent Kundentickets gemeinsam. Die Lösung ist flexibel und lässt sich an veränderte Geschäftsprozesse und neue Anforderungen anpassen. Die flächendeckende Präsenz von telent, die leistungsfähige B2B-Schnittstelle und die effizienten Prozesse unterstützen Colt dabei, kurze Servicezeiten und eine hohe Netzqualität zu gewährleisten. Alle Service-Assurance-Aktivitäten koordiniert dabei die telent-Abteilung Service Competence Center (SCC). "Dank der elfjährigen Zusammenarbeit kennt telent das Netzwerk, die Standorte und Technologien von Colt bestens und ist auch flexibel bei der Bewältigung von speziellen Projekten und Aufträgen. telent ist für uns ein wichtiger Partner, um die Leistung und Zuverlässigkeit, die wir unseren Kunden versprechen, zu gewährleisten", sagte Süleyman Karaman, Geschäftsführer der Colt Technology Services GmbH in Deutschland. "Colt ist ein sehr wichtiger Kunde in unserem Servicegeschäft", sagt Dieter Cuntz, Senior Account Manager bei telent. "Gemeinsam haben wir die Ziele unseres SLAs übertroffen. Wir freuen uns auf fünf weitere Jahre Zusammenarbeit mit Colt." Die telent GmbH ist ein Unternehmen der euromicron Gruppe. Das Unternehmen erbringt Installations- und 24/7-Wartungsleistungen auf Basis vereinbarter Reaktionszeiten. 2007 übernahm telent im Zuge eines Auslagerungsprozesses die Colt Servicetechniker-Abteilung in Deutschland. telent bietet seine Lösungen auch in mittel- und osteuropäischen Ländern wie Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien an sowie in Österreich und den Niederlanden. Gemeinsam können Colt und telent Kontinentaleuropa mit ihrem Serviceangebot versorgen. Über telent: Die telent GmbH - ein Unternehmen der euromicron Gruppe - ( www.telent.de) bietet maßgeschneiderte Technologielösungen und Smart Services im Bereich Kritischer Infrastrukturen (KRITIS). Für die betriebliche, sicherheitsrelevante Kommunikation plant, baut und betreibt telent für ihre Kunden die notwendigen Netzinfrastrukturen, bestehend aus modernsten Produkten und Systemen unterschiedlicher namhafter Hersteller. Bei der Vernetzung und Automatisierung digitaler Geschäftsprozesse setzt telent vor allem auf umfassende Kompetenz in den Bereichen Cybersecurity, moderne IP- und Betriebsfunknetze, IoT (Internet of Things) sowie Netzmanagement- und Assetmanagement-Systeme. Das Unternehmen bringt sein Know-how in den Aufbau einer geeigneten IoT-Infrastruktur ein, um Anwendungen für Smart City, Smart Energy und Smart Transportation sowie Lösungen für die Industrie und den öffentlichen Sektor in Deutschland schneller umzusetzen. Über euromicron: Die euromicron AG ( www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.800 Mitarbeitern an 30 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Über Colt Technology Services: Colt ( www.colt.net/de/) unterstützt Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation mit agilen und On Demand Lösungen mit hoher Bandbreite. Das Colt IQ Network verbindet mehr als 850 Rechenzentren in den Wirtschaftszentren Europas, Asiens und Nordamerikas mit mehr als 27.500 Gebäuden, die an das Netzwerk angeschlossen sind - und täglich werden es mehr. Colt hat einen ausgezeichneten Ruf sowie die branchenweit höchste Kundenzufriedenheit. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus datenintensiven Branchen in mehr als 213 Städten in rund 32 Ländern. Colt ist Innovationsführer bei den Themen Software Defined Networking (SDN) und Network Functions Virtualization (NFV). Colt ist in Privatbesitz, zählt zu den finanziell am besten aufgestellten Unternehmen der Branche und bietet den besten Kundenservice zu einem wettbewerbsfähigen Preis. 