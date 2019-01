Welche Pläne hat Digi-Key im Bereich Logistik? Dave Doherty: Wir bauen gerade direkt neben unserem aktuellen Standort ein riesiges neues Logistikzentrum. Dann ziehen wir unsere gesamten Logistik-Aktivitäten in das neue Gebäude um, das spätestens 2021 voll in Betrieb sein wird. Es wird uns genügend Kapazität für die nächsten zehn Jahre bieten. Wir werden dann im alten Gebäude ein komplettes Logistikzentrum für neue Aktivitäten haben. Fest steht, dass wir keine Bestellungen aus dem alten und dem neuen Gebäude zusammenführen wollen, so dass es ganz andere Aktivitäten sein werden als bisher. Elektronik-Lieferungen kommen dann komplett aus dem neuen Gebäude. Dave Doherty, Präsident von Digi-Key (links, hier mit Chefredakteur Alfred Vollmer): "Wir bei Digi-Key sind sehr stolz darauf, dass jeder auf unserer Website die gleiche Benutzererfahrung bekommen kann. Wenn man Digi-Key per Telefon oder Web-Chat kontaktiert, dann erhält jeder den gleichen Support, denn wir gewichten nicht." Alfred Vollmer Welche Pläne haben Sie in punkto Produkt-Line-up? Dave Doherty: Die Kurzantwort lautet, dass wir unser Produkt-Line-up verbreitern und vertiefen. Im Jahr 2002 hatten wir 600.000 Produkte auf Lager, aber schon 2012 hatten wir auf mehr als 1,2 Millionen verdoppelt. 2018 hatte Digi-Key schon bereits 1,6 Millionen Bauteile auf Lager, über 8,4 Millionen Teile im Angebot. Das ist durchaus noch ausbaufähig. In den letzten beiden Jahren haben wir 130 neue Lieferanten aufgenommen, und wir werden das auch weiterhin ausbauen.

