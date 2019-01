Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die politischen Sorgen im Vorfeld der "Brexit"-Abstimmung im britischen Parlament haben die Kurse deutscher Rentenpapiere gestern steigen lassen, so die Analysten der Helaba.Zudem dauere der "government shutdown" in den USA nun den 25. Tag an und gebe damit ein starkes Argument, hochwertige Staatsanleihen zu suchen. Dementsprechend sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) freundlich in die neue Handelswoche gestartet und habe ein Tageshoch bei 164,88 markiert. Die Charttechnik sei als konstruktiv zu bezeichnen, denn die Indikatoren im Tageschart stünden im Kauf oder seien aufwärts gerichtet. Widerstände würden sich bei 164,88 (Hoch von gestern) sowie bei 164,94, 165,05 und am Kontrakthoch bei 165,10 finden. Unterstützungen lägen bei 164,38, 164,16 und 164,11. Die 21-Tagelinie verlaufe bei 163,79 und biete weiteren Halt. Die Oktober-Aufwärtstrendlinie liege heute bei 163,52. Die Trading-Range betrage 163,79 bis 164,94. ...

