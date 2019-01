St. Gallen (ots) - Der Schweizerische Kaderverband SKV hat seine

exklusive Angebotspalette erweitert und bietet neu ein einzigartiges

Online-Tool an, mit welchem Unternehmer und Privatpersonen einfach

und schnell verschiedene Vertrags- und Vorsorgedokumente zu günstigen

Preisen und Konditionen individuell erstellen können.



Die besten Versicherungs- und Vorsorgelösungen nützen nur halb so

viel, wenn die rechtlichen Risiken wie zum Beispiel Scheidung,

Vorsorgefall und Tod nicht entsprechend berücksichtigt werden. Hierzu

hat der Schweizerische Kaderverband SKV einfache und transparente

Produkte neu im Angebot, welche sich sowohl an Privatpersonen als

auch an Unternehmen (insbesondere auch Start-Ups) richten:



Basis-Angebote: Mithilfe des einzigartigen Online-Tools kann

selbständig ein herunterladbares Dokument in wenigen Minuten erstellt

werden. Dank den von den Partneranwälten des SKV geprüften und

professionellen Formulierungen erhält man Rechtssicherheit und von

Anfang an volle Kostentransparenz:



- Kaufvertrag

- Arbeitsvertrag

- Einfacher Vorsorgeauftrag

- Einfaches Testament



Premium-Angebote: Zur Erstellung eines Vertrags- oder

Vorsorgedokuments führt ein Partneranwalt des SKV eine Beratung durch

(mit allfälliger Beurkundung). Dadurch ist erhöhte Rechtssicherheit

sowie volle Kostentransparenz von Anfang an gegeben:



- Massgeschneiderter Vorsorgeauftrag

- Ehe- und Erbvertrag

- Gütertrennungsvereinbarung

- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

- Ausführliches Testament

- Vertragsüberprüfung



Das Angebot wird durch verschiedene Gratisdokumente wie

Freistellungsbrief oder Mietzinsreduktion abgerundet, welche zum

Download für SKV-Mitglieder bereit stehen.



Alle Angaben und Informationen zu diesem neuen Angebot können auf

der Webseite des SKV abgerufen werden.



https://bit.ly/2M7ouVR



Originaltext: Schweizerischer Kaderverband SKV

Kontakt:

Schweizerischer Kaderverband SKV

Zentralsekretariat

Lic. oec. H.J. Gerosa AG

Florastrasse 4

9000 St. Gallen

Tel.: +41/71/245'84'25

Fax: +41/71/245'97'08

E-Mail: info@kaderverband.ch

Internet: https://www.kaderverband.ch