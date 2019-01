Weisweil/Berlin (ots) -



Ein Leben ohne Sprachassistenten? Für viele Deutsche heutzutage unmöglich. Für eben diese neugierigen Menschen wurde die Sprachassistenten-Initiative "FRAG DEN LANDWIRT" entwickelt. Damit lassen sich mittels kurzen Zurufes spannende Fragen rund um Landwirtschaft und Ernährung beantworten.



Sprachbefehle rund um Landwirtschaft und Ernährung



Ab sofort stehen die ersten 20 Antworten der Initiative "FRAG DEN LANDWIRT" zum kostenlosen Download für Alexa Skill und Google Action bereit. Ist der Skill beziehungsweise die Action einmal installiert, reicht ein einfacher Zuruf: "OK/Google/Alexa, frag den Landwirt ..." und schon erhält der Anwender interessante Fakten und Informationen über die landwirtschaftliche Arbeit. So erhalten neugierige Verbraucher mittels einfacher Sprach-Anwendung einen frischen und modernen Zugang zur Landwirtschaft.



Hinter "FRAG DEN LANDWIRT" steht die engagierte Initiative "Ich liebe Landwirtschaft"



Das Team hinter dem Projekt nennt sich "Ich liebe Landwirtschaft" und besteht aus zehn Landwirten, Winzern, Unternehmern und Projektleitern. Diese Gruppe aktiver junger Landwirte engagiert sich für die Vermittlung der Landwirtschaft auf allen möglichen sozialen Kanälen: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und jetzt sogar Google Action und Alexa Skill. Die zehn Fachspezialisten haben sich mit ihrer neuesten Initiative im Bereich Sprachassistenten zum Ziel gesetzt, Fragen der Landwirtschaft und Ernährung auch Fachfremden leicht verständlich und ohne Berührungsängste zu erklären.



Die ersten Sprachbefehle im Überblick:



Was ist eine Energiepflanze? Wieviel Ferkel bekommt ein Schwein? Wozu wird Raps angebaut? Was macht der Bauer gleich morgens? Welche Äpfel sind gesund? Wo gibt es die meisten Äpfel? Welche Pflanzen kommen in eine Biogasanlage? Erklär mir die Biogasanlage? Aus was besteht Biogas? Was ist Triticale? Wie lange ist ein Ei haltbar? Warum hat das Eigelb eine gelbe Farbe? Wofür gibt es das Eigelb? Für was steht die Zahl auf dem Ei? Wie viele Eier legt ein Huhn im Jahr? Wie viele Mägen hat eine Kuh? Wann heißt es Weidemilch?



Sprachassistenten Alexa und Co. - ein rasant wachsender Trend



Stimmen der Initiatoren: "Wir wollen nah am Kunden sein."



Auch die Initiatoren Jutta Zeisset und Thomas Fabry haben den Trend erkannt und bieten ab sofort den Alexa Skill "FRAG DEN LANDWIRT" und die gleichnamige Google Action als kostenlosen Download an.



"Mit diesem Alexa Skill und Google Action wollen wir ganz nah am Kunden sein, der unsere Lebensmittel täglich konsumiert und aufkommende Fragen unkompliziert beantworten", so Jutta Zeisset, Trägerin der Professor-Niklas-Medaille in Silber (höchste Auszeichnung der Bundesministerin Julia Klöckner) eine der Initiatoren der Initiative.



"Wir können Fragen, die in Schleswig-Holstein gestellt werden anders beantworten als in Baden-Württemberg", sagt Landwirt Thomas Fabry stolz. Er ist ein vielfach ausgezeichneter junger Filmemacher, der sich ebenfalls ehrenamtlich für dieses Projekt engagiert. Die Motivation dahinter: "Weil es uns nicht egal ist."



Für die Initiatoren steht fest: "Uns ist nicht egal, wie über die deutsche Landwirtschaft gesprochen und gedacht wird. Deshalb wollen wir Antworten geben und freuen uns sehr auf den direkten Austausch und ganz viele Fragen rund um die Landwirtschaft und Ernährung."



Es steht fest, dass dieser Skill/ diese Action vermutlich nie ganz fertig sein wird - zu groß ist die Fülle an Themen, sodass es immer Lücken geben wird. Aber auch hier sind die jungen Initiatoren zuversichtlich. Ihr Credo: "Mut zur Lücke - nur wer beginnt, kann einen Weg finden."



