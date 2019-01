Die Aktienmärkte zogen in der vergangenen Woche wieder deutlich an: Der DAX legte um 1,1 Prozent an Wert zu. Rohöl setzt seine Aufholjagd fort. Es bleibt jedoch die Frage, ob diese Aufholjagd besonders lange andauern wird.

Zusammenfassung:

"Halten", durch Gegenbewegung durch eine neue X-Säule.

Trend und Kursziele:

Trend :? fallend

Kursziele : moderat 56 (erl.) und ambitioniert 22

Gültigkeit : bis Überschreiten 76,49 (4)

