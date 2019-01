TA Associates, eine führende globale wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie eine Investition in LIST S.p.A. ("LIST"), einen Entwickler von Softwarelösungen für die Finanzindustrie, abgeschlossen hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190115005339/de/

LIST ist ein Anbieter von unternehmenskritischen Handels- und Compliance-Softwarelösungen und Infrastrukturdienstleistungen für eine Vielzahl von Finanzinstituten. Das Handels- und Brokerage-Plattformangebot des Unternehmens nennt sich FastTrade und unterstützt Transaktionen in einem Multi-Asset- und Multi-Market-Umfeld mit Modulen für Preisgestaltung, Quoting, Hedging, Positionsführung, algorithmischen Handel und Execution Management in High- und Low-Touch-Geschäftsumgebungen. Die Kapitalmarkt-, Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen von LIST werden von mehr als 130 Kunden genutzt, von Investmentbanken und Vermögensverwaltern in Italien bis hin zu großen globalen Finanzunternehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Pisa, Italien, und verfügt über weitere Niederlassungen in Italien und weltweit, u. a. in den USA, Großbritannien, Spanien, Polen, Kanada, Indien und Malaysia.

"Als einer der führenden europäischen Kapitalmarkt-Technologieanbieter kann LIST auf eine starke und nachhaltige Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Software und Dienstleistungen für ein breites Spektrum an Handels- und Compliance-Anforderungen zurückblicken", sagte J. Morgan Seigler, Managing Director bei TA Associates, der in den Aufsichtsrat von LIST S.p.A. eintreten wird. "Wichtig dabei ist, dass wir in ein Managementteam investieren, das unserer Meinung nach erfahrene, leidenschaftliche und talentierte Mitglieder hat, die das Unternehmen weiterhin aktiv aufbauen werden. Wir fühlen uns geehrt, Teil der LIST-Familie zu werden und freuen uns, eine enge Zusammenarbeit mit dem Management einzugehen, um LIST dabei zu unterstützen, von seiner Strategie und seinen internationalen Wachstumsinitiativen zu profitieren."

"Im Laufe unserer 33-jährigen Geschichte haben wir uns bemüht, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die ihnen bei der Erfüllung ihrer ganz individuellen Handels- und Compliance-Anforderungen helfen", sagte Enrico Dameri, Mitbegründer, Chairman und Chief Executive Officer von LIST S.p.A. "Wir glauben, dass unsere Partnerschaft mit TA Associates dazu beitragen wird, dass wir unsere Angebote und Tätigkeitsfelder erweitern und gleichzeitig weiterhin die Dienstleistungen erbringen können, die unsere Kunden erwarten. Was uns vielleicht am meisten freut, ist, dass TA voll und ganz auf unsere Strategie ausgerichtet ist und sie unterstützt und sich verpflichtet hat, gemeinsam mit unserem Team daran zu arbeiten, unsere Dynamik zu beschleunigen. Wir begrüßen TA als Investor und freuen uns darauf, von dieser Partnerschaft zu profitieren."

"Software-Dienstleistungen für finanzorientierte Unternehmen auf der ganzen Welt spielen bei verschiedenen täglichen Aufgaben eine zunehmend wichtigere Rolle", sagte Naveen Wadhera, Managing Director bei TA Associates, der in den Aufsichtsrat von LIST S.p.A. eintreten wird. "Da sich Institutionen auf der ganzen Welt weiterhin auf den elektronischen Handel konzentrieren, glauben wir, dass LIST gut positioniert ist, um weitere Wachstumschancen in internationalen und Schwellenländern zu nutzen. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem Managementteam und den Gründern von LIST zusammenzuarbeiten, um einen signifikanten Mehrwert im Unternehmen zu schaffen."

Neben Morgan Seigler und Naveen Wadhera wird Stefan Dandl, Vice President von TA Associates ebenfalls dem Aufsichtsrat von LIST S.p.A. beitreten.

Latham Watkins LLP leistete Rechtsberatung und KPMG fungierte als Finanzberater für TA Associates. Nctm Studio Legale war Rechtsberater und Studio MCCR fungierte als Finanzberater für LIST S.p.A.

Über LIST S.p.A.

LIST S.p.A. ist seit mehr als 30 Jahren führend in der Entwicklung innovativer Softwarelösungen für die Finanzwelt. Das Unternehmen hat Software und hochmoderne Systeme für die Kapitalmärkte konzipiert, entworfen, entwickelt und produziert und damit zur Schaffung der ersten elektronischen Geld- und Finanzmärkte beigetragen. Das Unternehmen hat Plattformen und Lösungen für den Handel an den Finanzmärkten entwickelt, die Meilensteine in der Entwicklung der Handelssysteme waren. LIST hat auch integrierte Lösungen für das Management von Risiken, Audit und Governance von Unternehmen und Finanzprozessen (Governance, Risk und Compliance) entwickelt. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pisa, Italien. Weitere Informationen finden Sie unter www.list-group.com.

Über TA Associates

TA Associates ist eine der größten und erfahrensten globalen wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaften. Das Unternehmen konzentriert sich gezielt auf fünf Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Geschäftsdienstleistungen und investiert in rentable, wachstumsstarke Firmen mit Chancen für nachhaltiges Wachstum. Bisher hat TA als Mehrheits- oder Minderheitsaktionär in mehr als 500 Firmen in der ganzen Welt investiert. Dabei verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um der jeweiligen Geschäftsleitung behilflich zu sein, dauerhaften Wert in wachstumsstarken Unternehmen aufzubauen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar eingeworben und verfolgt das Ziel, neue Investitionen im Bereich von 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu tätigen. In den Büros in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong sind mehr als 85 Investmentfachleute tätig. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190115005339/de/

Contacts:

Im Auftrag von TA Associates:

Marcia O'Carroll

TA Associates

617-574-6796

mocarroll@ta.com

Zachary Tramonti

BackBay Communications

617-391-0797

zachary.tramonti@backbaycommunications.com

Stephen Fishleigh

BackBay Communications

+44-203-475-7552

stephen.fishleigh@backbaycommunications.com

Im Auftrag von LIST S.p.A.:

Ines Rossini

LIST S.p.A.

+39 02 80289 1

i.rossini@list-group.com