Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Nach einem enttäuschenden Jahr 2018 für die Lufthansa-Aktie erhoffe er sich 2019 weitere Signale der Umsetzung der Strategie der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte die Wirtschaft stabil bleiben, könnte die Lufthansa in puncto Gewinn positiv überraschen und dies den Aktienkurs antreiben./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-15/10:34

ISIN: DE0008232125