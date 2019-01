Die Deutsche Bank hat Hapag-Lloyd von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 26 Euro gesenkt. In der neuen Einstufung spiegele sich die Unsicherheit hinsichtlich des Containergeschäfts in diesem Jahr wider, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Belastung für die Branche der Reeder gehe von höheren Bunkerkosten als Ergebnis der neuen Schwefelobergrenzen aus. /mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 03:00 / GMT

ISIN DE000HLAG475

AXC0133 2019-01-15/10:37