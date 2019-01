Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG Unternehmen: SPORTTOTAL AG ISIN: DE000A1EMG56 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.01.2019 Kursziel: 3,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Wachstumsfinanzierung über Fremdkapital-Fonds erschlossen SPORTTOTAL hat Ende letzter Woche eine neue Finanzierungsstruktur für das weitere Wachstum der sporttotal.tv-Plattform bekanntgegeben. Wir haben dazu mit dem Management gesprochen und die wesentlichen Erkenntnisse darüber sowie zu den Unternehmensmeldungen der letzten Wochen nachfolgend zusammengefasst. Bis zu 250 Mio. Euro FK in Aussicht gestellt: Bereits Ende 2017 stellte SPORTTOTAL aufgrund einer hohen Nachfrage aus internationalen Verbänden verschiedenster Sportarten erste Einzelheiten zur geplanten EU-Expansion der Streaming-Plattform sporttotal.tv vor. Seitdem wurden jedoch, u.a. aufgrund von begrenzten Finanzmitteln, nur sehr wenige Kamerasysteme außerhalb Deutschlands installiert. Das Management hat nun durch die Partnerschaft mit der Luxemburger Fuchs & Associés Group eine Finanzierungsquelle für die internationale Expansion erschlossen. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll ein eigener Investmentfonds in Form eines Reserved Alternative Investment Funds (RAIF) gegründet werden. Darin wird dann in mehreren Tranchen Kapital von Family Offices sowie vermögenden Privatpersonen gebündelt und SPORTTOTAL gezielt zur Verfügung gestellt. Langfristig wird für die gesamte internationale Expansion ein Volumen von bis zu 250 Mio. Euro avisiert. Ziel ist es, das Wachstumstempo außerhalb Deutschlands deutlich zu erhöhen, ohne die Anteile der bestehenden Aktionäre durch diverse Kapitalerhöhungen zu verwässern. Die erste Tranche soll im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich liegen und bereits im Februar 2019 ausgezahlt werden. Verwendungszweck dafür ist laut Vorstand der weitere Kamerarollout sowie das Berliner Development Lab, das neue Analyse-Features sowie Community-Tools für die Plattform entwickelt. Entsprechend einiger bereits abgeschlossener Vorverträge beträgt die Laufzeit der ersten Tranche sieben Jahre und der Zinssatz liegt bei EURIBOR +8% p.a. Nach den sieben Jahren soll das Darlehen aus den Cashflows von sporttotal.tv zurückgezahlt werden. Im weiteren Verlauf der Expansion sollen dann sukzessive weitere Tranchen des RAIF aufgelegt und ausgezahlt werden. Aufgrund des für die internationale Expansion benötigten hohen Kapitalbedarfs begrüßen wir die gewählte Finanzierungsstruktur mittels Fremdkapital. Entscheidend für den Erfolg dürfte jedoch die Entwicklung des weiteren Rollouts sowie der Vermarktung der Plattform sein. Wir gehen davon aus, dass die bis zu 250 Mio. Euro nur dann eingesammelt und zur Ver ügung gestellt werden, wenn es SPORTTOTAL gelingt, operative Fortschritte vorzuweisen. Fortschritte beim Ausbau der sporttotal.tv-Plattform: Ende Dezember 2018 verkündete SPORTTOTAL den Launch der eigenen Android- und iOS-App für das Streaming-Portal sporttotal.tv. Dadurch positioniert sich das Unternehmen u.E. deutlich flexibler hinsichtlich der technologischen Weiterentwicklung, da diese zuvor im Auftrag von SPORTTOTAL durch den Kamerahersteller Pixellot durchgeführt wurde und somit eine gewisse Abhängigkeit vorhanden war. Darüber hinaus ist die sporttotal.tv gmbh eine Entwicklungspartnerschaft mit Google Cloud eingegangen. Ziel dieser Kooperation ist es, die Projekte in den Bereichen Artifical Intelligence und Machine Learning zu beschleunigen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei der Entwicklung von Videoanalyse-Software, um aus dem Bildmaterial Daten von Spielen zu extrahieren und zu analysieren. Beispielsweise bietet sich dadurch für Scouts eine neue Plattform zur Gewinnung von Nachwuchsspielern. Laut Vorstand soll diese Funktion bereits im April verfügbar sein. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine kostenpflichtige Zusatzfunktion im Abo-Modell handelt, die über die App sowie die Desktopversion der Streaming-Plattform genutzt werden kann. Nicht zuletzt dürfte auch die Reichweite sowie die Vermarktung der sporttotal.tv-Plattform positiv durch die Google Cloud-Partnerschaft beeinflusst werden. Wir rechnen damit, dass SPORTTOTAL zukünftig auch auf die Cloud-Dienstleistungen von Google zurückgreifen wird (bisher: Microsoft Azure) und Google im Gegenzug das Cloud-Projekt mit sporttotal.tv als Referenzprojekt prominent platzieren könnte. Positiver Newsflow auch im LIVE-Segment: Neben den Meldungen zum DIGITAL-Segment konnte SPORTTOTAL auch im Bereich der Live-Veranstaltungen Fortschritte vermelden. Für das 24h-Rennen am Nürburgring, wofür SPORTOTAL seit 1999 die komplette Vermarktung übernimmt, wurde mit dem Mineralölkonzern Total ein neuer mehrjähriger Titelsponsor gewonnen. Darüber hinaus verlängerte der TV-Sender NITRO die Medienpartnerschaft bis Ende 2021 und der Sportauspuffhersteller REMUS schloss einen Vertrag als Hauptsponsor ab. Wenngleich wir daraus keinen direkten Einfluss auf die operative Entwicklung erwarten, wird dadurch u.E. sowohl die Attraktivität dieses Events in der Motorsportszene als auch die hohe Reputation von SPORTTOTAL als langjähriger Veranstalter deutlich. Die hohe Expertise als Veranstalter im Bereich Motorsport wird auch durch die jüngst verlängerte Zusammenarbeit mit Porsche unter Beweis gestellt. SPORTTOTAL organisiert hierbei seit 2013 Fahrveranstaltungen im Rahmen der Porsche Experience. Der Vertrag wurde nun bis Ende 2019 verlängert und eine zusätzliche Verlängerungsoption bis Ende 2020 vereinbart. Damit sichert sich SPORTTOTAL ein jährliches Umsatzvolumen von mehr als 20 Mio. Euro (MONe: 23 Mio. Euro), das zur Erreichung der Umsatzziele in 2019 essenziell ist. Jahresziele wirken nach wie vor sehr ambitioniert: In Bezug auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018, die wir Ende März 2019 erwarten, gehen wir nach der deutlichen Gewinnwarnung im Juni 2018 von keinen weiteren negativen Überraschungen aus. Die Jahresziele für 2019 (Umsatz zw. 70 - 80 Mio. Euro; EBIT-Marge zw. 7 - 9%) sind u.E. auch vor dem Hintergrund des zuletzt erfreulichen Newsflows sehr ambitioniert. Letztlich dürften diese nur dann erreicht werden, wenn es SPORTTOTAL gelingt, weitere VENUES-Projekte zu gewinnen. Da laut Vorstand im Zeitraum 2018 bis 2020 das potenzielle Projektvolumen im Bereich VENUES bei insgesamt 142,5 Mio. Euro liegt, erscheint die Guidance nicht unrealistisch. Wir haben uns hier jedoch aufgrund der geringen Visibilität deutlich konservativer positioniert und gehen in unserem Modell derzeit von rund 40 Mio. Euro aus. In den nächsten Monaten erwarten wir daher weiteren positiven Newsflow durch neue VENUES-Projekte, Fortschritte bei der sporttotal.tv-Expansion sowie weitere Details zur ersten RAIF-Tranche und lassen unsere Prognosen unverändert. Fazit: SPORTTOTAL hat in den letzten Wochen diverse positive Meldungen verkündet, wodurch sich auch die Aktie von den Tiefstständen bei 0,85 Euro etwas erholte. Weiterer positiver Newsflow sollte den Aktienkurs stützen und dabei helfen, das zuletzt verloren gegangene Vertrauen am Kapitalmarkt sukzessive wiederherzustellen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 3,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17483.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2019 04:12 ET (09:12 GMT)